Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днем города

15:56 | 9.06.2018

Уважаемые жители Перми!



Поздравляю вас с юбилеем нашего города!

За 295 лет Пермь прошла путь от первых строений медеплавильного завода до третьего по величине города России, одного из промышленных, научных и культурных центров страны.

Я твердо убежден, что наш город останется верен своему пути и в дальнейшем. А для того, чтобы он становился лучше, мы с вами строим новые дороги и школы, расселяем ветхое жилье, благоустраиваем набережную, ремонтируем дворы и тротуары, придаем новый облик паркам и скверам.

Для всех нас Пермь – лучший город на земле. Здесь мы учимся, встречаем любимых, растим детей, добиваемся побед. Здесь пролегли маршруты наших прогулок по знакомым с детства местам, здесь мы черпаем вдохновение и силы, здесь берет начало любовь к своей земле, к своей Родине.

На нынешнем рубеже мы начинаем обратный отсчет до трехсотлетия Перми, которое будем праздновать в 2023 году. На эту пятилетку у нас сформированы большие планы, включающие завершение реконструкции набережной, обновление эспланады, переезд зоопарка, комплексное благоустройство исторических улиц и многое другое. Уверен, что Пермь подойдет к трехсотлетию с принципиально иным качеством городской среды, с перечнем серьезных побед и с новой энергией дальнейшего развития.

Я желаю всем пермякам здоровья, добра, энергии и благополучия.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем города!