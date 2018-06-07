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Пермь: новости дня


15:48 | 9.06.2018

Начисление за отопление по нормативу за 8 месяцев не привело к увеличению платежей жителей Перми

В отопительном сезоне — 2017–2018 собственники квартир Перми, не оснащенных узлами учета тепловой энергии, платили равными долями в течение октября — мая.

В пермские филиалы Группы «Т Плюс», АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также ООО «Пермская сетевая компания» поступают запросы от жителей Перми, чьи дома не оборудованы приборами учетами теплоэнергии, о начислении платежей за отопление за весь май 2018 года, при окончании отопительного сезона 14 мая. Учитывая высокую важность, энергетики поясняют: в 2017 году Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила нормативы по отоплению для города Перми из расчета длительности отопительного сезона в течение 8 месяцев — с октября по май. Такое решение принято на основании данных о климатических показателях, согласно которым с 2012 года в Перми продолжительность отопительного сезона составляет 239,2 дня. Такой подход уже применяется в Краснокамске, Березниках, Чайковском.

Начисление по нормативам производится только для жителей части домов Перми, не оборудованных приборами учета тепловой энергии. Они оплачивают тепловую энергию с октября по май включительно, однако не платят за отопление в сентябре, когда начинается подача теплоносителя. Таким образом, платежи распределяются равномерно в течение фиксированного количества месяцев.

При этом жители многоквартирных зданий Перми, оснащенных узлом учета теплоресурса, платят по фактическому потреблению: платежи начисляются только с дня старта по день окончания отопительного сезона. Поэтому собственники заинтересованы в том, чтобы установить прибор учета и платить только по фактическому потреблению.

Энергетики обращают внимание: при нормативном начислении оплаты отопления увеличение количества расчетных месяцев с 7 до 8 не сказывается на размере платежей жителей.

Пример расчета платы за отопление для квартиры 50 кв. м при тарифе 1799,1 руб/Гкал:

7 месяцев, норматив 0,028 Гкал на 1 кв. м: 0,028 Гкал * 50 кв. м * 1799,1 = 2518,74 руб. в месяц, за весь отопительный период 17 631,18 рубля;

8 месяцев, норматив 0,0245 Гкал на 1 кв. м: 0,0245 Гкал * 50 кв. м * 1799,1 = 2203,90 руб. в месяц, за весь отопительный период 17 631,20 рубля.

Как видно из расчетов, распределение тепловой энергии на 8 месяцев при оплате по нормативу не приводит к увеличению платежей жителей Перми, однако показывает необходимость установить прибор учета тепла, чтобы платить за отопление по факту.

Уточнить порядок начисления платежей за отопление можно в расчетно-кассовых центрах, УК и ТСЖ, а также в Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону 8 (342) 243-67-20.

© «Вечерние Ведомости»

 


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