Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих поздравил земляков с праздником

14:08 | 9.06.2018

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!

12 июня – особый день в истории нашей страны. Эта дата символизирует стремление к свободе, миру и развитию.

Процветание России зависит от каждого из нас, от нашего общего труда, энергии и гражданской ответственности. Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне и придаст силы для продвижения к нашим общим целям.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и воли в реализации намеченных планов!