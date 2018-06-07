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Пермь: новости дня


14:04 | 9.06.2018

Победители конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2018» примут участие в разработке проектов цифровизации

К работе экспертных комиссий по разработке и реализации приоритетных проектов Концепции развития цифровой экономики Пермского края присоединились победители конкурса «Молодежный резерв-2018» — Анна Быкова (победитель направления «Образование») и Юлия Гузан (победитель направления «Цифровизация»).

Проекты разрабатываются по пяти основным направлениям: «Умный город», «Цифровизация производства», «Подготовка кадров для цифровой экономики», «Инфраструктура цифровой трансформации», «Информатизация госуправления». В экспертный состав комиссий входят представители науки и образования, производства, ИТ-компании, а теперь и победители конкурса «Молодежный резерв Прикамья». 9 июня Анна Быкова и Юлия Гузан приняли участие в заседании рабочей группы по подготовке кадров для цифровой экономики. В настоящее время ведется разработка приоритетных проектов и дорожных карт по реализации этих проектов.

На встрече с финалистами и победителями конкурса «Молодежный резерв Прикамья» губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что для реализации сформированной программы развития края, тех дорожных карт, которые дадут региону новый толчок в развитии, нужны кадры. «Изменения предстоят не только в госорганах, изменения произойдут в самих системах: здравоохранения, образования, бизнесе. Для решения этих амбициозных задач нам нужны мотивированные, квалифицированные, нацеленные на результат и умеющие решать многоуровневые задачи управленцы и специалисты», — отметил губернатор.

Также глава региона обозначил, что дальнейшее взаимодействие с финалистами и победителями конкурса будет происходить по 2 направлениям: вовлечение в совместные проекты (наставничество, госслужба) и привлечение в образовательную программу по общесистемным навыкам (управление проектами, временем, конфликтами, навыки командной работы).

Напомним, в мае министерством информационного развития и связи Пермского края была организована стратегическая сессия, на которой широкому экспертному сообществу представили Концепцию развития цифровой экономики Пермского края на 2018-2024 гг. Толчком в развитии региона в качестве одного из центров IT-индустрии в России стал визит президента РФ Владимира Путина в сентябре 2017 года. В рамках рабочей поездки президент встретился с ИКТ-сообществом Пермского края, а также познакомился с пермскими наработками в сфере информационных технологий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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