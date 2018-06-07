Выходные в Перми будут холодными

13:03 | 9.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, пасмурно. Сегодня, 9 июня, в Перми будет до 14 °С, возможны дожди и локальные грозы.



Завтра, 10 июня, столбик термометра не поднимется выше 12 °С. В понедельник, 11 июня, будет около 13 °С. Немного потеплеет во вторник — до 16 °С, возможны кратковременные дожди. В первый рабочий день, по предварительным прогнозам, воздух может прогреться до 20 °С, но это будет краткосрочное потепление — оно продлится не более суток.