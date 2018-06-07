В июньские праздники дежурным в Перми назначен Ленинский отдел ЗАГС

18:27 | 8.06.2018

Определен режим работы отделов ЗАГС в выходные. На дежурство 11 июня выйдет Ленинский отдел управления ЗАГС администрации Перми. К обычному графику отделы ЗАГС вернутся 13 июня.



Ленинский отдел управления ЗАГС администрации Перми будет принимать посетителей в выходной понедельник, 11 июня, с 09:00 до 16:00 без перерыва на обед по адресу: улица Газеты Звезда, 8, в связи с необходимостью регистрации актов гражданского состояния о смерти.



В субботу, 9 июня, по своему обычному графику будут работать Кировский и Дзержинский отделы ЗАГС — с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.