В среду в Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

16:26 | 8.06.2018

На вопросы пермяков ответят представители прокуратуры города, ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и администрации Перми.



Прямая линия, посвященная вопросам заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, состоится 13 июня с 12.00 до 13.00 в call-центре Перми. Звонков будут ждать по телефону 2-059-059.