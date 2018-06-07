Пермь: новости дня
16:00 | 8.06.2018
Владимир Спиваков даст концерт на новой эспланаде в Перми летом 2019 года
Как отметил Максим Решетников, уже идут работы по установке нового фонтана. Вместе с тем сейчас проект эспланады широко обсуждается с архитекторами, ландшафтными дизайнерами и жителями Перми. «Здесь большая площадь, и сейчас мы обсуждаем некоторые вопросы с пермяками на портале «Управляем вместе»: нужны здесь газоны и качели или нет, какими будут светильники, нужна ли детская площадка и прочее. В этом квартале есть и большой перепад высот, который мы планируем также использовать для оригинального оформления этого общественного пространства», — пояснил Максим Решетников.
Владимир Спиваков высоко оценил планы краевых властей. «Я видел подобные проекты на Западе. В Лос-Анджелесе, например, есть место, куда приглашают играть лучших исполнителей. И там собирается до 25 тысяч человек, чтобы насладиться музыкой, — рассказал маэстро. — Когда я увидел этот план, я предложил сделать нечто особое на этой площадке в рамках открытия нашего фестиваля в следующем году. Особое для всех — для детей, молодежи, старшего поколения, чтобы каждый нашел что-то свое». Владимир Спиваков предложил организовать одно из выступлений его оркестра в рамках Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» летом 2019 года на обновленной эспланаде. По его идее, это будет музыкальное сопровождение фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина во время трансляции фильма на больших экранах на самой эспланаде.
Губернатор дал поручение и. о. зампреда правительства Антону Клепикову обеспечить организацию такого концерта в будущем году.
Напомним, концепция благоустройства предусматривает круглогодичное использование общественных пространств.
Благоустройство 68-го квартала Перми является элементом общей концепции преобразования всей пермской эспланады, которая затронет и прилегающие территории: площадь перед библиотекой им. А.М. Горького и участок, где раньше располагалась кондитерская фабрика. Предполагается, что преобразованное общественное пространство станет подарком жителям краевого центра к 300-летию.
Планируется, что зимой основные пешеходные пути будут доступными, при этом часть променада будет трансформироваться в площадки для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, прогулочные зоны, смотровая площадка.
В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.
По поручению губернатора информация о графике работ будет опубликована в открытых источниках. Кроме того, жители города могут сами поучаствовать в выборе элементов благоустройства. Для этого на портале «Управляем вместе» открыто голосование (permkrai.ru/program/votings?group_id=82). Например, пермяки могут выбрать уличную мебель, элементы озеленения, высказать мнение о необходимости строительства детской и смотровой площадок.
© «Вечерние Ведомости»
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