Энергетики информируют пермяков о кратковременных перепадах качества горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному сезону

15:51 | 8.06.2018

В Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» поступают запросы от населения Перми по поводу наблюдаемых отклонений в подаче горячего водоснабжения. В связи с высокой важностью данной темы энергетики поясняют: в городе Перми продолжаются работы по подготовке теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2018–2019 годов — проводятся гидравлические испытания, ведутся ремонты теплосетей, происходит замена отдельных участков теплопроводов. Кроме того, в плановый ремонт выводятся производственные мощности — ТЭЦ и котельные. В связи с этим в процессе отладки температурных и гидравлических режимов в отдельных домах некоторых районов города могут наблюдаться кратковременные отклонения от нормативного качества горячего водоснабжения.



В первую очередь данные вопросы касаются ряда домов в микрорайонах Садовый, Владимирский и Юбилейный. Обеспечивающая подачу теплоресурса котельная ВК-1 выведена в плановый ремонт.



Энергетики приносят жителям Перми свои извинения за временный дискомфорт и призывают с пониманием отнестись к необходимости проведения данных работ. Это залог качественного теплоснабжения в ходе предстоящего отопительного сезона.



Вся оперативная информация о перерывах в подаче горячей воды заранее передается в управляющие организации — УК и ТСЖ, которые обязаны предупреждать жителей. Также после проведения работ организациям, обслуживающим жилой фонд, выдаются рекомендации по отладке работы теплопринимающих установок домов. Для оперативного возобновления подачи горячего водоснабжения важно, чтобы специалисты УК и ТСЖ обеспечивали своевременные переключения в своей зоне ответственности — на внутридомовом оборудовании.



Обо всех случаях перебоев подачи горячего водоснабжения жители могут сообщать в диспетчерскую службу «Пермской сетевой компании» по телефону 8 (342) 281-72-99.