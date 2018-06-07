В 2019 году в Прикамье проведут комплексные кадастровые работы на площади более 1,5 тысячи гектаров

12:14 | 8.06.2018

На заседании правительства Пермского края принято постановление «Об организации комплексных кадастровых работ» на 2019 год.



В 2019 году, согласно принятому постановлению, планируется привлечь средства федерального бюджета для проведения комплексных кадастровых работ на территории 18 муниципальных образований Прикамья, в том числе в Перми, Кудымкаре, Губахинском, Лысьвенском городских округах и 14 муниципальных районах края на общей площади более 1,5 тысячи га. При этом окончательный объем работ подлежит корректировке в зависимости от размера предоставленной Пермскому краю субсидии из федерального бюджета.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости проведения комплексных кадастровых работ. В частности, эта процедура необходима при оформлении земель в собственность для последующего проведения коммунальных сетей. По словам главы региона, нужно повысить качество предоставляемых бизнесу государственных услуг. За два-три года в крае предполагается создать качественный реестр недвижимости.



Конкурсные процедуры планируется провести в марте-апреле 2019 года в отношении всего объема в соответствии с законом о закупках, сообщают специалисты министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.



Отметим, что в 2018 году с привлечением субсидии из федерального бюджета организованы комплексные кадастровые работы на территории 16 муниципальных образований Прикамья на площади порядка 952,3 га. Более того, на территории еще 13 муниципальных образований на площади в 759,8 га организованы работы за счет собственных средств.