В Перми состоялось LIII заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО

12:06 | 8.06.2018

В четверг, 7 июня, в Перми прошло LIII заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Провел встречу координатор Ассоциации — председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. В работе Ассоциации приняли участие заместитель полномочного представителя в ПФО Игорь Паньшин, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководители законодательных органов регионов округа.



Глава Прикамья в рамках приветственного слова отметил, что Пермский край готов делиться опытом и перенимать лучшие практики соседних регионов. «Нам есть что показать и рассказать как по кадетскому образованию, так и по здравоохранению. По обоим направлениям в крае ведется очень плотная работа. Достигнуты определенные результаты, которые оценены в первую очередь жителями, — обозначил Максим Решетников. — Эти результаты стали возможны благодаря конструктивному взаимодействию с Законодательным собранием Пермского края. Такие взаимоотношения позволяют нам решать самые сложные задачи, двигаться вперед, осознавая все проблемы, не закрывая на них глаза, а обсуждая и решая их».



В рамках заседания Ассоциации с докладом по вопросу совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере кадетского образования выступил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.



Заместитель полпреда отметил, что кадетское образование представляет собой одно из перспективных направлений общего образования, совмещающего получение общеобразовательных знаний и военно-патриотическое воспитание. Флагманским в этом отношении Игорь Паньшин назвал проект Приволжского федерального округа «КаДетство», созданный и патронируемый лично полномочным представителем президента Михаилом Бабичем.



«Целевая установка проекта ПФО — воспитание патриотов своего Отечества с предоставлением им качественного образования, которое позволит выпускникам быть конкурентоспособными и поступать в престижные, прежде всего профильные, вузы. Большинство корпусов сформированы в городах и населенных пунктах второго уровня (Ишимбай, Нижнекамск, Воткинск, Усть-Качка, Истомино), что позволяет создавать современные условия для образовательной деятельности и патриотической работы с молодежью не только в крупных городах, но и в глубинке. При этом предусмотрен прием в кадетские корпуса подростков из других регионов ПФО в количестве до 20 % от общего набора. Преимущество при этом отдается подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: оставшимся без попечения родителей, из многодетных семей, а также детям, родители которых погибли или пострадали при выполнении служебного долга. В целях достижения максимального эффекта заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве с профильными федеральными силовыми структурами (Минобороны России и Росгвардией), а также руководством регионов», — подчеркнул заместитель полномочного представителя. Напомним, в апреле подобное соглашение было заключено и с руководством Пермского края. Согласно документу, Росгвардия берет на себя шефство над Пермским кадетским корпусом.



Подробно Игорь Паньшин остановился на основных проблемах нормативно-правовой базы кадетского образования и путях их решения на федеральном и региональном уровнях. Принципиальное значение, по мнению заместителя полпреда, имело заседание Совета в п. Усть-Качка Пермского края под председательством полпреда Михаила Бабича и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Главным итогом встречи стала разработка протокола, в котором были учтены практические проблемы и намечены основные этапы развития кадетского образования. Законодательной проработки требуют вопросы, касающиеся приема в кадетские учреждения, условий содержания, материально-технического обеспечения, продовольственного и вещевого довольствия. Протокол Совета был доложен председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В настоящее время выполнение протокола совещания находится на контроле в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО.



Также на заседании Ассоциации председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих рассказал о повышении качества и доступности медицинской помощи как приоритетном направлении социальной политики региона.



Кроме того, в рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Госсобранием Республики Мордовия и Госсоветом Чувашской Республики, а также Заксобранием Оренбургской области и Заксобранием Кировской области.



В этот же день участники LIII заседания Ассоциации посетили площадку ПАО «Протон-ПМ» и ряд объектов здравоохранения, где успели познакомиться с инновационными разработками в медицинской отрасли.



Отметим, кадетские корпуса ПФО создаются с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов.



Проект «КаДетство» предполагает во всех субъектах ПФО создание и развитие сети кадетских корпусов окружного формата, подготовку будущих кадров для Вооруженных Сил России и силовых ведомств, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Знакомство с военной службой кадеты проходят во время профориентационных и экскурсионных поездок, которые организованы в шефские учебные заведения и воинские части.



Окружные кадетские корпуса образованы в Республике Башкортостан (г. Ишимбай), Республике Татарстан (г. Нижнекамск), Удмуртской Республике (г. Воткинск), Чувашской Республике (г. Чебоксары), Пермском крае (с. Усть-Качка), Нижегородской области (п. Истомино).