В Пермском крае разработают уникальный для России проект инфекционной больницы

10:04 | 8.06.2018

В рамках рабочей поездки по строительным площадкам медучреждений губернатор Максим Решетников осмотрел площадку под строительство детского реабилитационного центра в Ленинском районе и площадку будущей Пермской клинической инфекционной больницы в Кировском районе.

Краевыми властями предполагается строительство трех корпусов инфекционной больницы на 300 мест. Общая площадь объекта может составить 35–40 тысяч кв. м. В связи с масштабностью проекта строительство предполагается вести в три очереди.



По словам губернатора, проектирование и строительство нового медучреждения будет оплачиваться из краевого бюджета. Как отметил глава региона, в последние годы в России случаи проектирования подобных учреждений были единичными. Пермскому краю предстоит разработать и получить одобрение от госэкспертизы по уникальному в масштабах России проекту. «Не исключено, что разрабатываемый проект будет впоследствии использоваться и в других субъектах страны. Поручил минстрою крайне ответственно подойти к этой стройке», — заметил Максим Решетников.



Как поясняют в министерстве здравоохранения Прикамья, для исключения распространения инфекционных заболеваний в медучреждении проектом будет предусмотрено разделение потоков пациентов. Стоимость инфекционной больницы может достигнуть 5 млрд рублей.



Помимо площадки под строительство инфекционной больницы, губернатор осмотрел и площадку под строительство детского реабилитационного центра. Глава региона обратил внимание на то, что о необходимости строительства центра неоднократно говорили участники заседаний Совета по делам инвалидов. Такого учреждения в Пермском крае нет, поэтому его строительство имеет важное стратегическое значение. Это позволит создать в Перми многофункциональное пространство для максимально полной, своевременной, комплексной реабилитации, социальной адаптации к жизни в обществе детей-инвалидов и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. Предполагается, что новое медучреждение будет построено в 2020 году.



Особое внимание при строительстве как инфекционной больницы, так и реабилитационного центра для детей губернатор поручил уделить благоустройству и транспортной доступности. По словам Максима Решетникова, для повышения качества предоставления медицинских услуг крайне важно не только проработать планировку учреждений, но и проанализировать транспортную доступность и обеспеченность инфраструктурой.



Напомним, всего до 2021 года в Пермском крае предполагается построить 25 новых объектов здравоохранения. На эти цели из бюджета Пермского края предполагается направить 7 млрд рублей. По данным на начало июня, ведется строительство и проектирование 13 медучреждений, 8 из них — в Перми.