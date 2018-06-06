В Перми опечатан дом быта «Изумруд»

18:01 | 7.06.2018

Дом быта «Изумруд» стал еще одним пожароопасным объектом, деятельность которого приостановили пермские судебные приставы, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Здание, расположенное на ул. Горького, 83, не прошло проверку на соблюдение требований и норм пожарной безопасности. Розничная торговля хозтоварами и оказание бытовых услуг населению велись в помещениях, не обеспечивающих безопасность работников и посетителей. Так как выявленные нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд вынес определение о запрете эксплуатации здания. Любая деятельность, связанная с работой торговых точек и других отделов, находящихся в доме быта «Изумруд», должна быть прекращена.



Судебные приставы незамедлительно исполнили определение суда. Здание опечатано, сотрудники ФССП будут контролировать сохранность наложенных пломб в течение всего срока административного приостановления. Дом быта вновь откроет двери посетителям, когда будут выполнены все предъявленные требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности.