В мероприятиях ко Дню России примут участие более 300 тысяч жителей Прикамья

16:47 | 7.06.2018

Сегодня, 7 июня, на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении на территории Прикамья праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.



Глава Пермского края Максим Решетников обозначил, что традиционно все территории региона присоединяются к празднованию Дня России. По словам губернатора, в этом году в Пермском крае запланировано проведение свыше тысячи мероприятий: «Это патриотические фестивали, концерты, кинопоказы, спортивные программы, народные гулянья. Предусмотрен формат семейного отдыха. Для детей будут организованы конкурсы, игры. Ожидаем, что участниками всех праздничных событий станут более 300 тысяч человек».



12 июня полугодовой юбилей отметит выставка «Россия — моя история. Пермский край». В этот день исторический парк организует ряд проектов, посвященных празднованию Дня России. Вход на все мероприятия — свободный. Отметим, в историческом парке будет работать выставка, посвященная столетнему юбилею пребывания и гибели в Перми князя Михаила Александровича Романова, который был убит в Перми в ночь с 12 на 13 июня.



По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, мероприятия по всей России проходят под девизом «Мы — Россия!». В каждой территории края разработаны программы празднования, которые придерживаются общероссийской концепции — гордости за свою Родину. «Важный момент, связанный с организацией праздника, — наличие официальной символики в оформлении населенных пунктов края. Для этого разрабатываются рекомендации для территорий край, в муниципальные образования будут направлены элементы единого фирменного стиля для оформления всех официальных и праздничных мероприятий», — обозначил министр.



12 июня также состоится еще один юбилей — 295-летие города Перми. Как отметил глава Перми Дмитрий Самойлов, мероприятия, приуроченные ко Дню города, начнутся в ночь с 11 на 12 июня. Этим вечером состоится торжественное открытие арт-объекта «Часы обратного отсчета», символизирующего приближение знаменательной даты — трехсотлетия города. Их установят в историческом для Перми месте — сквере имени Василия Татищева.



Традиционно 12 июня состоится церемония закладки памятных плит на Аллее Доблести и Славы. В 2018 году будут открыты 5 новых плит. Это плита «Ремпутьмаш» (в честь 140-летия основания главных железнодорожных мастерских города Перми); плита «1943 год — сформирована Молотовская танковая бригада и другие молотовские части в составе Уральского добровольческого танкового корпуса»; а также три именные плиты: в честь академика, заслуженного врача РСФСР, почетного гражданина города Перми Евгения Антоновича Вагнера, в честь российского и советского ученого, астронома, организатора науки, первого ректора первого на Урале университета Константина Доримедонтовича Покровского и в честь поэта-фронтовика, прозаика, журналиста Николая Федоровича Домовитова.



Новшеством этого года в праздновании Дня города станет изменение времени проведения карнавального шествия. В этом году оно начнется в 18:00. Колонны пройдут по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до площади перед КГАУК «Пермский академический Театр-Театр».



Центральные мероприятия в Перми состоятся на территории городской эспланады сразу по окончании церемонии закладки плит на Аллее Доблести и Славы.



Среди интерактивов будут подвижные игры, караоке-баттлы, танцевальные флешмобы, напольные и настольные игры, «кривые» зеркала, а также рисование на мольбертах.



Главная сцена у Театра-Театра в этом году предстанет в концепции «Площадь искусств», объединив разные жанры искусства, которыми славится наш город. С 13:00 до 21:00 состоится большой праздничный концерт, который воплотит в себе театр, кино, оперу и балет, цирк и многое другое. С 21:00 до 22:00 — выступление хедлайнера праздника — певицы Ёлки.



Завершатся праздничные мероприятия 12 июня 10-минутным салютом. Он пройдет уже традиционно на площадке бывших «Красных казарм». Безопасность граждан обеспечат сотрудники полиции, представители частных охранных предприятий, казачества и волонтеры, сообщил врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Алексей Овсянников.



Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 295-летию города, проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».