Энергетики «Пермской сетевой компании» ведут устранение дефекта на теплосети на ул. Пермской

16:25 | 7.06.2018

На месте работает достаточное количество спецтехники и оперативного персонала.



Сегодня, 7 июня, в 14.00 обнаружен дефект на теплосети, проходящей по ул. Пермской (Ленинский район города Перми). В настоящее время повреждение на теплопроводе диаметром 500 мм локализовано, ведутся восстановительные работы. На месте работают аварийно-ремонтные бригады «Пермской сетевой компании», задействована специальная техника. Количество домов, попадающих в зону ограничения подачи энергоснабжения, уточняется.