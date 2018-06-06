Михаил Бабич поздравил актрису Пермского Театра-Театра с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации»

15:27 | 7.06.2018

6 июня, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде.



Среди приглашенных на торжественную церемонию – пермячка, ведущая актриса краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» Ирина Максимкина. Ирине Максимкиной присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».



Михаил Бабич поздравил всех присутствующих с высокими государственными наградами: «Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки – это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровья. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна», – подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ПФО и поздравил всех с наступающим Днем России.



Отметим, Ирина Владимировна Максимкина - ведущая актриса Пермского академического Театра-Театра. Начала творческий путь в 1996 году в Москве в театре им. Моссовета, с 2004 года служит артистом драмы Пермского академического Театра-Театра. В ее творческом багаже более 20 работ.



Лауреат 13-го краевого фестиваля «Волшебная кулиса» в номинации «Лучший актерский дуэт» за работу в спектакле «Восемь женщин» (2015). Номинант национальной театральной премии «Золотая маска-2015» в номинации «Лучшая женская роль в музыкальном спектакле» за исполнение роли Луизы в мюзикле «Восемь женщин». Лауреат Премии «Триумф» (2008). Диплом II национального фестиваля «Музыкальное сердце России» (2007). Диплом IX областного театрального фестиваля «Волшебная кулиса» (2007). Благодарственное письмо губернатора Пермского края за большой личный вклад в развитие театрального искусства (2007). Диплом VIII областного театрального фестиваля «Волшебная кулиса» (2005).



2016 г. - вручена городская премия в сфере культуры имени народной артистки РСФСР Лидии Мосоловой за роль Грэйс в спектакле «Догвилль».



2017 г. - Благодарность председателя Законодательного собрания Пермского края за развитие театрального искусства.



2018 г. - Ирина Максимкина удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».