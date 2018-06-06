В субботу и в понедельник в центре Перми будет ограничено движение транспорта

14:56 | 7.06.2018

9 и 11 июня будет ограничено движение транспорта, а также парковка в центральной части Перми в связи с репетицией карнавального шествия «Пермское яркое».



Как рассказали в городском департаменте дорог и транспорта, 9 июня с 06.00 до 21.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по ул. Окулова на участке от ул. Осинской до Комсомольского проспекта, 1 (без прекращения движения по Осинской). Кроме того, с 17.00 8 июня до 21.00 9 июня на этом участке будет запрещена стоянка и остановка транспорта.



В понедельник, 11 июня, с 10.30 до 15.30 будет прекращено движение по ул. Ленина на участке от ул. Крисанова до Борчанинова (без прекращения движения по ул. Крисанова до ул. Борчанинова). Также с 10.30 10 июня до 15.30 11 июня здесь будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств.



Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут.