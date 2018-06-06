В Перми завершено строительство детского сада на 288 мест в Мотовилихе

13:52 | 7.06.2018

После проведения итоговой проверки краевым Госстройнадзором застройщику выдано положительное заключение о соответствии построенного корпуса детского сада на Грибоедова, 68в, проектам, прошедшим экспертизу. Инспекцией было отмечено, что ранее обозначенные замечания устранены застройщиком в полном объеме.



Как сообщают в министерстве строительства и архитектуры Пермского края, новый трехэтажный детсад рассчитан на 288 дошкольников. Общая площадь застройки составляет более 5 тыс. кв. м. Далее городской администрацией детский сад будет введен в эксплуатацию, и в нем начнутся занятия.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность строительства новых образовательных учреждений, которые бы соответствовали современным требованиям. Это, по словам главы региона, повысит качество предоставляемых образовательных услуг.



Напомним, бюджетом Пермского края на 2018–2020 гг. предусмотрено направление на модернизацию образовательной инфраструктуры порядка 9 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей — на строительство детских садов, 6,3 млрд рублей — на строительство школ и еще 1,3 млрд рублей — на строительство и реконструкцию учреждений среднего профессионального образования.