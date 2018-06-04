Новая поликлиника в микрорайоне Левшино примет первых пациентов в 2019 году

11:47 | 7.06.2018

В среду, 6 июня, губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства медицинских учреждений. Глава региона посетил стройплощадку поликлиники в Кировском районе, а также осмотрел площадку под строительство поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми.



За три года в Пермском крае запланировано построить 25 объектов здравоохранения, бюджетом региона предусмотрено направление на эти цели порядка 7 млрд рублей. В настоящее время в Прикамье ведется строительство и проектирование 13 медучреждений, 8 из них – в Перми. По словам Максима Решетникова, озвученные планы по строительству — это первые шаги по расширению инфраструктуры системы здравоохранения в Пермском крае. В ближайшее время краевой минздрав намерен представить план развития стационарного звена. Глава Прикамья не исключает, что в регионе могут появиться и другие системные объекты здравоохранения.



Во время поездки губернатор обозначил, что два объекта находятся в стадии активного строительства. «Медучреждения в регионе давно не строились, поэтому не все подрядчики оказались готовы к выполнению требований, предъявляемых к объектам здравоохранения. В частности, подрядчик по строительству Кировской поликлиники нас подводит: накопилось большое отставание от графика, которое не имеет объективных причин. В случае, если в течение ближайших нескольких недель ситуация не изменится, мы будем разрывать контракт», — заявил губернатор. При этом глава Пермского края подчеркнул, что поликлиника будет достроена в любом случае, деньги на ее строительство направлены как из муниципального и регионального бюджетов, так и из федерального.



Также отставание от графика строительства зафиксировано и на площадке Орджоникидзевской поликлиники в микрорайоне «Левшино». «Оно вызвано необходимостью перепроектирования фундаментов, они потеряли свою прочность из-за высокого уровня грунтовых вод. Прежний фундамент демонтировали, сейчас возводится новое свайное поле с большим запасом прочности. В течение месяца подрядчик намерен наверстать отставание», — пояснили в министерстве строительства Пермского края.



Предполагается, что новая поликлиника в Левшино откроется ориентировочно в мае-июне 2019 года. По поручению губернатора профильные ведомства совместно с городом обеспечат благоустройство территории медучреждения и его транспортную доступность.



Отметим, по будущей поликлинике в Индустриальном районе уже заключен контракт с подрядной организацией, в скором времени строители приступят к работам. Проект больницы в Свердловском районе получил необходимые заключения экспертизы, объявлен конкурс на выбор подрядчика. Проект детской поликлиники в Мотовилихинском районе проходит госэкпертизу.