Житель Перми получил неделю административного ареста за неисполнение требований судебного пристава

18:18 | 6.06.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, пермяк приговорен к семи суткам административного ареста за неисполнение требований судебного пристава Свердловского района.



Житель краевой столицы был лишен водительских прав, но это не помешало ему сесть за руль. Нарушителю назначили наказание в виде обязательных работ, но управляющая компания «Жилсервис», где пермяк должен был отбывать наказание, так и не дождалась нового работника.



Судебные приставы в очередной раз убедились, что нарушитель не собирается трудиться. В отношении должника составили протокол по ч. 4 ст. 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания» КоАП РФ. Сотрудники ФССП принудительно доставили мужчину на рассмотрение протокола в суд. Последний принял решение о применении к автолюбителю административного ареста.