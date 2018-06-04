В Заксобрании Пермского края состоялась видеоконференция с участниками Ассоциации законодателей ПФО

17:32 | 6.06.2018

Сегодня, 6 июня, в стенах Законодательного собрания прошло очередное совещание в формате видеоконференции с председателями земских собраний и городских дум Пермского края. Разговор шел о вопросах правового регулирования местного самоуправления.



В мероприятии принял участие Валерий Лидин, председатель Законодательного собрания Пензенской области, координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского округа. Напомним, что завтра в Перми состоится заседание Ассоциации законодателей Приволжского округа, на котором будут рассматриваться ключевые вопросы развития кадетского образования и доступности медицинской помощи.



Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, «формат видеоконференции - это одна из возможностей, которая предоставлена депутатам разного уровня единой системой по информатизации законотворческого процесса. В настоящее время в нашем региональном парламенте сформирован целый набор информационных сервисов и ресурсов, которые на уровне Российской Федерации являются уникальными и не имеют аналогов. И мы с удовольствием делимся своим опытом с представительными органами власти муниципальных образований».



Валерий Лидин поделился своими впечатлениями: «По итогам видеоконференции могу точно сказать, что подобный опыт будет транслирован в форме управленческих решений и в других регионах страны, в том числе и в Пензенской области».



Напомним, что Законодательным собранием, в том числе совместно с муниципалитетами, реализуется проект, который позволяет территориям получить доступ не только к своим повесткам, но и к вопросам, рассматриваемым Законодательным собранием, представительными органами других муниципальных образований. Среди достоинств уникального ресурса - сокращение сроков доставки информации до пользователей, полнота, достоверность и актуальность хранимой информации. Особо важным стало сокращение времени рассмотрения документов за счет процесса электронного согласования, оперативного контроля исполнения поручений, резолюций, в том числе, автоматический контроль по регламентным срокам. Сейчас каждый из муниципальных депутатов в любой момент имеет доступ к информации об этапах и состоянии прохождения документа.