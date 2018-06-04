Пермским предпринимателям расскажут о преимуществах работы через портал поставщиков

17:02 | 6.06.2018

Серию обучающих семинаров для региональных поставщиков планирует провести Москва в ближайшее время, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.



«Региональным поставщикам о работе портала поставщиков расскажут на online-семинарах. 14 июня состоится первое интернет-общение, в ходе которого можно будет узнать о преимуществах работы на портале, процедуре регистрации, а также познакомиться с реальными кейсами тех, кто уже работает на портале», – сказал Геннадий Дёгтев.



Те, кто работает на рынке закупок, узнают о том, как расширить рынки сбыта своей продукции, какие преимущества есть при работе через портал поставщиков, как зарегистрироваться на интернет-ресурсе.



Соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Пермского края подписаны руководителями регионов.



Москва предложила коллегам на безвозмездной основе использовать инфраструктуру интернет-ресурса, на котором работают почти 100 тысяч поставщиков и размещены 3,5 миллиона действующих оферт, а также безбумажную технологию заключения сделок в электронном виде с применением криптозащиты.



Интеграция портала поставщиков с регионами будет способствовать привлечению бизнеса к участию в закупках и формированию здоровой конкуренции.



Первый обучающий семинар состоится 14 июня в 11.00 (по московскому времени) в режиме online. Регистрация: mos-tender.com/zakupki-training.