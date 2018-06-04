Пермь: новости дня
16:43 | 6.06.2018
Завтра пермские школы приглашают на день открытых дверей в рамках проекта «Умный спорт»
Администрация Перми начала реализацию проекта «Умный спорт», аналогов которому еще нет в других регионах. Основная цель проекта – создать необходимые условия и привлечь к систематическим занятиям спортом пермяков всех возрастов. Задачу развивать массовый спорт поставил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Чтобы проект работал на основную цель, администрация Перми начала развивать три модели спортивной занятости – «Школа спорта», «Спорт в городе» и «Спортивный двор». В рамках каждой модели пермяки получают возможность заниматься спортом совершенно бесплатно. Планируется, что две последние модели начнут свою работу во второй половине июня. Об этом будет сообщено дополнительно.
Что касается модели «Школа спорта», то она уже активно работает. На сегодняшний день в проекте участвует 7 школ в разных районах города: школа дизайна «Точка», «Мастерград», школы №12, №32, №79, №94 и №102.
Минимум три часа в неделю каждая школа организует занятия по различным видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу, фитнесу, скандинавской ходьбе, настольному теннису, спортивным танцам, пауэрлифтингу и другим. Уже сейчас на каждом объекте во внеурочное время еженедельно занимается около 200 человек. Спортом здесь могут заниматься как члены школьных спортивных клубов, так и другие ребята, их родители, педагоги, жители близлежащего микрорайона.
7 июня в этих образовательных учреждениях состоится день открытых дверей. Так, на площади перед зданием школы №32 (улица Советская, 102а) мероприятия начнутся в 10.00. Гостям расскажут о проекте и возможности посещения бесплатных занятий, в 10.30 пройдет зарядка, а с 10.45 – мастер-классы по пауэрлифтингу, настольному теннису, фитнесу и лечебной физкультуре.
В школе №14 (улица Ямпольская, 16) мероприятия начнутся в 11.00 с рассказа о проекте. С 11.20 до 12.30 состоятся мастер-классы по общей физической подготовке и волейболу. С 11.20 до 12.30 и с 18.00 до 19.00 – мастер-классы по футболу, в это же время все желающие смогут зарегистрироваться на портале «Умный спорт». С 18.00 до 19.00 пройдет мастер-класс по бадминтону.
В школе №102 (шоссе Космонавтов, 195) на стадионе школы мероприятия начнутся со знакомства с проектом в 11.50. В 12.20 гостей ждут показательные выступления спортсменов. С 12.30 до 12.50 для желающих проведут теоретическую часть и показательное выступление по лакроссу. С 12.50 до 14.00 пройдут мастер-классы по волейболу, лакроссу, легкой атлетике и общей физической подготовке. В это же время пройдут «Веселые старты» для малышей.
Школа дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а) подготовила для гостей шоу силачей, которое начнется в 18.00, а в 19.00 пройдет командная эстафета. Мероприятия состоятся на школьном стадионе.
В 11.00 начнется знакомство с проектом «Умный спорт» в школе №94 (улица Героев Хасана, 89), в 11.30 гостей ждет зарядка. С 11.45 для начальной школы пройдут «Веселые старты». С 12.15 до 13.00 для желающих смогут посетить мастер-классы по футболу, баскетболу, скандинавской ходьбе.
В школе №79 (улица Томская, 30) день открытых дверей начнется в 12.00 с акции «Возраст не помеха». В ней примут участие жители микрорайона старше 55 лет. Для них проведут мастер-классы по спортивной гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису, йоге, шахматам. Также состоится фестиваль народных игр и национальных видов спорта: городки, дартс, петанк, лапта и другие. В это же время в школе пройдет семейный фестиваль «Игры нашего двора». Всей семьей можно будет попрыгать в классики и резиночки, поиграть в пионербол, «12 записок», бадминтон, погоняться на трехколесных велосипедах. В 19.00 начнется молодежный спортфост под девизом «Смотрим! Учимся! Пробуем!». Здесь ребят ждут кроссфит, стритбаскет, воркаут и другое.
В школе «Мастерград» (ул. Костычева, 16) презентация проекта и показательные выступления спортсменов начнутся в вечернее время – в 18.00. С 18.20 до 18.50 пройдут мастер-классы по дзюдо, футболу, баскетболу. В 18.50 гостей ждет сдача норм ГТО, баскетбол, футбол, армреслинг, настольный теннис.
Узнавать расписание занятий, а также записываться на них можно на портале «Умный спорт» умный-спорт.рф. В настоящее время он действует в тестовом режиме.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:18 | 6.06.2018
Житель Перми получил неделю административного ареста за неисполнение требований судебного пристава
17:32 | 6.06.2018
В Заксобрании Пермского края состоялась видеоконференция с участниками Ассоциации законодателей ПФО
17:02 | 6.06.2018
Пермским предпринимателям расскажут о преимуществах работы через портал поставщиков
16:43 | 6.06.2018
Завтра пермские школы приглашают на день открытых дверей в рамках проекта «Умный спорт»
16:30 | 6.06.2018
Изгнанного из Заксобрания депутата заменит глава полевской ячейки «Справедливой России»
16:07 | 6.06.2018
В Екатеринбурге автобус едва не загорелся на ходу
15:30 | 6.06.2018
В Пермском районе начат ремонт дороги по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»
15:02 | 6.06.2018
Семейные дни, сальса и уральский рок: организаторы Фестиваля болельщиков FIFA обнародовали программу мероприятий
15:01 | 6.06.2018
Во вторник в Прикамье не будут продавать алкоголь
14:36 | 6.06.2018
В Перми устанавливают личность женщины, умершей в реанимации
14:18 | 6.06.2018
Евгений Куйвашев вручил уральцам награды. Среди отличившихся — заместитель губернатора Павел Креков и художник Виталий Волович
13:56 | 6.06.2018
В Камышлове осудили двух мужчин, ограбивших своего знакомого
13:42 | 6.06.2018
Законность размещения киосков и павильонов в Перми можно проверить через портал «Управляем вместе»
13:32 | 6.06.2018
В Екатеринбурге, практически на пороге больницы, умерла вышедшая с процедур женщина
12:50 | 6.06.2018
Анатолий Литовченко помог вернуть автомобиль пенсионеру
12:27 | 6.06.2018
Синоптики вновь сообщают о приближающейся к Екатеринбургу непогоде
11:36 | 6.06.2018
Запрет на ремонт дорог и зданий введён в Екатеринбурге на период прохождения ЧМ-2018
11:31 | 6.06.2018
Три пермских музея получили награды на «Интермузее-2018»
11:03 | 6.06.2018
«До этого возраста (60 лет) в экстренной службе человек работать не может!» — считают спасатели из Нижнего Тагила
10:21 | 6.06.2018
В Екатеринбурге полицейского осудили за взятку от мигранта
10:04 | 6.06.2018
В Камышлове сотрудники прокуратуры и МЧС выявили множество нарушений в торговом центре местного бизнесмена
09:35 | 6.06.2018
Свердловские компании переходят на закрытое соединение
22:42 | 5.06.2018
На двух участках в Екатеринбурге отменены результаты праймериз
20:04 | 5.06.2018
На время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге отменят несколько остановок общественного транспорта
19:53 | 5.06.2018
В Екатеринбурге на Вознесенской горке планируется реализовать несколько проектов
18:13 | 5.06.2018
В Пермь приедет чемпион NBA Тимофей Мозгов
17:45 | 5.06.2018
10 июня Екатеринбург отпразднует Сабантуй
17:43 | 5.06.2018
Пермский край представил свои разработки в сфере «умного города» и «интернета вещей» в Ганновере
17:39 | 5.06.2018
В Екатеринбурге при попытке остановить нарушителя разбился инспектор мотовзвода ГИБДД (ФОТО, ВИДЕО)
17:36 | 5.06.2018
В честь 300-летия российской полиции состоялось торжественное построение личного состава прикамской полиции
17:24 | 5.06.2018
На Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, дожди и град
17:24 | 5.06.2018
Энергетики «Т Плюс» в Перми напомнили детям о соблюдении осторожности вблизи теплосетевых объектов
17:16 | 5.06.2018
VIII Шадринский инвестиционный форум «Малые города России — 2018» будет посвящен городской среде
17:12 | 5.06.2018
Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
17:05 | 5.06.2018
Полиция Верхней Пышмы просит помощи в розыске человека
16:19 | 5.06.2018
Куйвашев и Козицын открыли новый цех «Уралэлектромеди»
16:00 | 5.06.2018
Более трех тысяч жителей края посетили фестиваль «Прикамские вечера»
15:55 | 5.06.2018
Прокуратура Кургана оспаривает в суде законность разрешения на реконструкцию ТРЦ «ГиперСити»
15:45 | 5.06.2018
Госдолг Свердловской области снизился на 25,3 млрд рублей