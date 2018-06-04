Завтра пермские школы приглашают на день открытых дверей в рамках проекта «Умный спорт»

16:43 | 6.06.2018

Регулярные занятия для жителей города в школах, принимающих участие в проекте «Умный спорт», набирают популярность. 7 июня в них пройдет День открытых дверей.



Администрация Перми начала реализацию проекта «Умный спорт», аналогов которому еще нет в других регионах. Основная цель проекта – создать необходимые условия и привлечь к систематическим занятиям спортом пермяков всех возрастов. Задачу развивать массовый спорт поставил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Чтобы проект работал на основную цель, администрация Перми начала развивать три модели спортивной занятости – «Школа спорта», «Спорт в городе» и «Спортивный двор». В рамках каждой модели пермяки получают возможность заниматься спортом совершенно бесплатно. Планируется, что две последние модели начнут свою работу во второй половине июня. Об этом будет сообщено дополнительно.



Что касается модели «Школа спорта», то она уже активно работает. На сегодняшний день в проекте участвует 7 школ в разных районах города: школа дизайна «Точка», «Мастерград», школы №12, №32, №79, №94 и №102.



Минимум три часа в неделю каждая школа организует занятия по различным видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу, фитнесу, скандинавской ходьбе, настольному теннису, спортивным танцам, пауэрлифтингу и другим. Уже сейчас на каждом объекте во внеурочное время еженедельно занимается около 200 человек. Спортом здесь могут заниматься как члены школьных спортивных клубов, так и другие ребята, их родители, педагоги, жители близлежащего микрорайона.



7 июня в этих образовательных учреждениях состоится день открытых дверей. Так, на площади перед зданием школы №32 (улица Советская, 102а) мероприятия начнутся в 10.00. Гостям расскажут о проекте и возможности посещения бесплатных занятий, в 10.30 пройдет зарядка, а с 10.45 – мастер-классы по пауэрлифтингу, настольному теннису, фитнесу и лечебной физкультуре.



В школе №14 (улица Ямпольская, 16) мероприятия начнутся в 11.00 с рассказа о проекте. С 11.20 до 12.30 состоятся мастер-классы по общей физической подготовке и волейболу. С 11.20 до 12.30 и с 18.00 до 19.00 – мастер-классы по футболу, в это же время все желающие смогут зарегистрироваться на портале «Умный спорт». С 18.00 до 19.00 пройдет мастер-класс по бадминтону.



В школе №102 (шоссе Космонавтов, 195) на стадионе школы мероприятия начнутся со знакомства с проектом в 11.50. В 12.20 гостей ждут показательные выступления спортсменов. С 12.30 до 12.50 для желающих проведут теоретическую часть и показательное выступление по лакроссу. С 12.50 до 14.00 пройдут мастер-классы по волейболу, лакроссу, легкой атлетике и общей физической подготовке. В это же время пройдут «Веселые старты» для малышей.



Школа дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а) подготовила для гостей шоу силачей, которое начнется в 18.00, а в 19.00 пройдет командная эстафета. Мероприятия состоятся на школьном стадионе.



В 11.00 начнется знакомство с проектом «Умный спорт» в школе №94 (улица Героев Хасана, 89), в 11.30 гостей ждет зарядка. С 11.45 для начальной школы пройдут «Веселые старты». С 12.15 до 13.00 для желающих смогут посетить мастер-классы по футболу, баскетболу, скандинавской ходьбе.



В школе №79 (улица Томская, 30) день открытых дверей начнется в 12.00 с акции «Возраст не помеха». В ней примут участие жители микрорайона старше 55 лет. Для них проведут мастер-классы по спортивной гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису, йоге, шахматам. Также состоится фестиваль народных игр и национальных видов спорта: городки, дартс, петанк, лапта и другие. В это же время в школе пройдет семейный фестиваль «Игры нашего двора». Всей семьей можно будет попрыгать в классики и резиночки, поиграть в пионербол, «12 записок», бадминтон, погоняться на трехколесных велосипедах. В 19.00 начнется молодежный спортфост под девизом «Смотрим! Учимся! Пробуем!». Здесь ребят ждут кроссфит, стритбаскет, воркаут и другое.



В школе «Мастерград» (ул. Костычева, 16) презентация проекта и показательные выступления спортсменов начнутся в вечернее время – в 18.00. С 18.20 до 18.50 пройдут мастер-классы по дзюдо, футболу, баскетболу. В 18.50 гостей ждет сдача норм ГТО, баскетбол, футбол, армреслинг, настольный теннис.



Узнавать расписание занятий, а также записываться на них можно на портале «Умный спорт» умный-спорт.рф. В настоящее время он действует в тестовом режиме.