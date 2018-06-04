Пять предприятий Пермского края примут участие в «Экспортном марафоне» Минэка РФ

15:34 | 6.06.2018

Пять компаний из Пермского края прошли отборочный этап для участия в «Экспортном марафоне», организованном Министерством экономического развития РФ, сообщает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья. Всего в федеральном проекте примут участие 13 компаний со всей России. Среди компаний-участниц АО «Пермский мукомольный завод», ОАО «РОСОМЗ», АО «Сорбент», ОАО «КЗМС» и ПАО «ЛЗЭП».



Представителям компаний предстоит научиться основам внешнеэкономической деятельности, в т.ч. экспорта своей продукции. Образовательная программа будет разделена на несколько этапов, после прохождения которых специалисты компаний-участниц «Марафона» узнают, как выбирать и анализировать потенциальные рынки сбыта, выбирать формы присутствия на этих площадках, искать надежных партнеров, правильно собирать и готовить документацию, составлять углубленный бизнес-план и грамотно его реализовывать.



«Проект «Производительность труда» обретает системность. Если изначально мы работали только по направлениям, связанным с аудитом компаний, разбором их производственных «потоков» и распространением лучших практик по другим производствам, то сейчас мы настроены на следующий этап – экспортную деятельность, выход на новые зарубежные рынки сбыта», - отметила первый заместитель министра промышленности Пермского края Елена Дегтярева. По ее словам, предполагается, что компании-участницы «Экспортного марафона» поделятся опытом с другими предприятиями региона, принимающими участие в Программе повышения производительности труда. Содействие в этом вопросе окажет Региональный центр поддержки экспорта.



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственных систем «Росатом», Корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.



В феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда». Программа предусматривает финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.