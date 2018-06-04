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Пермь: новости дня


15:30 | 6.06.2018

В Пермском районе начат ремонт дороги по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»

1 июня подрядчик приступил к выполнению работ по ремонту участков автомобильной дороги Култаево — Башкултаево протяженностью 2,4 км, сообщает министерство транспорта Пермского края. Конкурс на выполнение работ выиграл индивидуальный предприниматель С.Г. Карапетян. Стоимость работ превышает 11 млн рублей.

Согласно контракту, подрядчику предстоит снять старое покрытие, уложить новое асфальтобетонное покрытие площадью более 14 тыс. кв. м с устройством выравнивающего слоя, укрепить обочины дороги, установить дорожные знаки и восстановить водоотвод.

В настоящее время на объекте установлен Паспорт объекта, восстановлено 90% водоотвода, старое покрытие снято уже более чем на 70%.

Снятый асфальт, как отмечают в краевом минтрансе, будет использован на укрепление обочин объекта.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал высокую эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе. По итогам работы в 2017 году в Пермской агломерации были ликвидированы 137 аварийных участков. По данным статистики, в прошлом году почти на четверть снизилась аварийность на дорогах пермской агломерации.

Напомним, в 2018 году в Пермском районе в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 7 дорожных объектов. Изначально в плане работ предусматривался ремонт 6 дорог, в связи с образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур в муниципальном образовании дополнительно отремонтируют одну дорогу и установят комплекс фотовидеофиксации на ул. Трактовой в д. Нестюково.

Всего в текущем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Пермской агломерации предполагается отремонтировать 62 дорожных объекта, 9 из которых включены в план работ дополнительно.

© «Вечерние Ведомости»

 


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