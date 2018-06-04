Во вторник в Прикамье не будут продавать алкоголь

15:01 | 6.06.2018

В соответствии с постановлением краевого правительства на территории Прикамья не допускается розничная продажа алкоголя в День России, 12 июня.



Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи спиртного повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей.