В Перми устанавливают личность женщины, умершей в реанимации

14:36 | 6.06.2018

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России г. Перми устанавливается личность неизвестной женщины. 29 мая из развлекательного заведения, расположенного на ул. Краснополянской, она была доставлена в отделение реанимации городской больницы, где, не приходя в сознание, скончалась 2 июня.



Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы темные, длиной до плеч.



Особые приметы: на виске с правой стороны родимое пятно темно-фиолетового цвета неправильной формы размером 10х8 см.



Была одета в болоньевую куртку фиолетового цвета, простеганную в виде рисунка «ромб», коричневую трикотажную кофту с длинным рукавом, черные спортивные штаны, на ногах ‒ обувь из черного заменителя кожи на платформе.



Всех, кто располагает информацией о личности неизвестной, просят сообщить по телефонам: 218-89-10, 218-89-11, +7-951-94-21-777, 2-44-56-57, 02.