Показатели экологической эффективности предприятий Прикамья выше среднероссийских

18:21 | 5.06.2018

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс» опубликовало свежий рейтинг фундаментальной эффективности 84 субъектов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЭРА», Пермский край занимает в нем 35 место среди 84 субъектов Российской Федерации (на момент исследования без учета Севастополя).



По словам авторов рейтинга, динамика эффективности предприятий региона в период с 2005 года по настоящее время остается стабильно позитивной (+0,2% в год). Это лучше, чем, например, в ближайшей к Прикамью Свердловской области (+0,05%).



Согласно данным рейтинга, удельные затраты энергии и ресурсов на предприятиях Прикамья лучше средних отраслевых значений по России. Соответственно, энергоресурсная эффективность предприятий региона на 2% выше среднероссийской. Этот индикатор эффективности работы регионального бизнеса лучше, чем в Свердловской области (100,6%) и Удмуртской Республике (97,4%).



При этом показатель воздействия загрязнений на окружающую среду в производственных процессах предприятий Пермского края также лучше средних отраслевых значений по России. Уровень нейтрализации вредных воздействий на среду экосистемами на 13% выше среднего по России. Уровень экосистемной защиты в Пермском крае существенно выше, чем в Нижегородской области (94,1%), Республике Татарстан (86,2%) или Оренбургской области (73,2%).



Авторы рейтинга поясняют, что оценка фундаментальной эффективности Прикамья проведена по данным 102 предприятий региона.