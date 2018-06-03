В Пермь приедет чемпион NBA Тимофей Мозгов

18:13 | 5.06.2018

Баскетбольный турнир «Кубок Победы» пройдет 10 и 11 июня в спорткомплексе «Победа». В соревнованиях юношей примут участие пять команд из России и одна из республики Казахстан.



Среди участников - сборная Пермского края; «Олимпиец» (Пермь); ДЮСШ им. Мышкина (Екатеринбург); Старый Соболь (Нижний Тагил); Родники (Ижевск); Барсы Атырау (Республика Казахстан).



Пермь при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время» принимает турнир по баскетболу «Кубок Победы» второй год подряд, организаторы мероприятия - федерация баскетбола Пермского края и баскетбольно-маркетинговое агентство «PRO Team». Турнир проходит при поддержке Пермской городской Думы. Партнер турнира - Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет». Техническим спонсором турнира выступила компания «PEAK».



Специальным гостем станет игрок сборной России по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион NBA, игрок клуба Brooklyn Nets Тимофей Мозгов. Болельщиков ждет большая автограф-сессия с участием легендарного спортсмена во второй соревновательный день.



10 июня, в воскресенье, пройдут игры в группах, 11 июня, в понедельник, состоятся итоговые матчи:



10.00 - матч за 5 место;

12.00 - матч за 3 место;

14.00 - матч за 1 место;

16.00 - гала-матч «Звезды vs Легенды».



Участниками гала-матча станут звезды пермского баскетбола, спортивные функционеры, представители Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской Думы, администрации губернатора Пермского края, ведущие бизнесмены региона.



Вход на все мероприятия турнира свободный.



Оргкомитет турнира: Евгений Категов, 89128825138, ekategov@yandex.ru.



Место проведения турнира: Пермь, ул. Обвинская, 9.