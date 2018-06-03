Пермь: новости дня
18:13 | 5.06.2018
В Пермь приедет чемпион NBA Тимофей Мозгов
Среди участников - сборная Пермского края; «Олимпиец» (Пермь); ДЮСШ им. Мышкина (Екатеринбург); Старый Соболь (Нижний Тагил); Родники (Ижевск); Барсы Атырау (Республика Казахстан).
Пермь при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время» принимает турнир по баскетболу «Кубок Победы» второй год подряд, организаторы мероприятия - федерация баскетбола Пермского края и баскетбольно-маркетинговое агентство «PRO Team». Турнир проходит при поддержке Пермской городской Думы. Партнер турнира - Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет». Техническим спонсором турнира выступила компания «PEAK».
Специальным гостем станет игрок сборной России по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион NBA, игрок клуба Brooklyn Nets Тимофей Мозгов. Болельщиков ждет большая автограф-сессия с участием легендарного спортсмена во второй соревновательный день.
10 июня, в воскресенье, пройдут игры в группах, 11 июня, в понедельник, состоятся итоговые матчи:
10.00 - матч за 5 место;
12.00 - матч за 3 место;
14.00 - матч за 1 место;
16.00 - гала-матч «Звезды vs Легенды».
Участниками гала-матча станут звезды пермского баскетбола, спортивные функционеры, представители Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской Думы, администрации губернатора Пермского края, ведущие бизнесмены региона.
Вход на все мероприятия турнира свободный.
Оргкомитет турнира: Евгений Категов, 89128825138, ekategov@yandex.ru.
Место проведения турнира: Пермь, ул. Обвинская, 9.
© «Вечерние Ведомости»
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