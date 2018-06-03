В Перми открывается IХ Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

17:53 | 5.06.2018

С 5 по 9 июня в Большом зале филармонии при поддержке министерств культуры РФ и Пермского края в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» пройдет IХ Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».



Неизменный участник фестиваля всех лет – Национальный филармонический оркестр России (НФОР) и его художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Владимир Спиваков.



На открытии фестиваля, 5 июня, выступит Агнеш Лангер, скрипка (Венгрия). Девушка начала играть на скрипке с шести лет, спустя два года заняла второе место на Национальном юношеском конкурсе им. Я. Конца. В настоящее время она является солисткой камерного оркестра «Виртуозы Майнца», в составе которого активно концертирует и записывает альбомы.



В программе прозвучат Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса Брамса и Серенада для струнного оркестра до мажор П.И.Чайковского.



Традиционно в фестивале наряду с именитыми исполнителями участвуют юные дарования. Именно поэтому во второй день фестиваля, 6 июня, на сцену Большого зала филармонии в качестве солистов выйдут Александра Довгань, фортепиано (Москва, 10 лет) и Тимофей Владимиров, фортепиано (Москва, 17 лет). В творческом багаже ребят статусы лауреатов и победителей в самых престижных всероссийских и международных юношеских и молодежных конкурсах: IV Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов Astana Piano Passion. Кроме того, Саша – лауреат II Международного конкурса молодых Grand Piano Competition-2018.



Еще одно юное дарование – 15-летний Иван Бессонов, фортепиано (Москва) – лауреат II Международного конкурса молодых Grand Piano Competition-2018 выйдет на сцену Большого зала филармонии 7 июня.



В этот вечер прозвучат Концерт №20 для фортепиано с оркестром ре минор, KV 466 Вольфганга Амадея Моцарт и Симфония №4 фа минор П.И. Чайковского.



Четвертый день фестиваля, 8 июня, пройдет под знаком настоящих музыкальных мэтров. В программе «Сокровища и раритеты бельканто» примут участие любимец пермяков — солист Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова Василий Ладюк, баритон (Москва), солисты Национального филармонического оркестра России Андрей Михайловский, кларнет, и Кирилл Солдатов, труба (Москва). В программе: увертюры, арии и вариации на темы опер Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти.



На закрытии фестиваля, 9 июня, прозвучит Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104 Антонина Дворжака в исполнении Александра Рамма, обладателя серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), победителя многих других музыкальных соревнований, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса.



Также в программе заключительного вечера фестиваля в исполнении НФОР прозвучит Симфония № 2 ми минор С.В. Рахманинова.



По традиции насладиться фестивалем смогут жители 12 территорий Пермского края, которые смогут в режиме онлайн посмотреть все программы музыкального форума. Кроме того, для социально незащищенных слоев населения филармония предлагает прямые трансляции из Большого зала в Органный. Будут показаны открытие фестиваля и концерт «Сокровища и раритеты бельканто» 8 июня. Найти прямую трансляцию можно на сайте Пермской краевой филармонии filarmonia.online.