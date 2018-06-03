Пермский край представил свои разработки в сферах «Умного города» и «Интернета вещей» в Ганновере

17:43 | 5.06.2018

Сегодня, 5 июня, в рамках «Дней Пермского края в Нижней Саксонии» состоялся круглый стол «Индустрия 4.0 и Цифровая экономика». В мероприятии приняли участие представители бизнеса Пермского края и Нижней Саксонии.



Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что цифровая экономика способна изменять все стороны жизни: экономику, производство, создавать новые возможности для людей в социальной сфере, формировать комфортные условия проживания, повышать доступность государственных услуг. «У нас есть взаимный интерес – цифровизация, диджитализация всех процессов жизнедеятельности человека: медицины, образования, промышленности. Мы решаем схожие задачи: защита персональных данных в условиях роста обмена информацией, обработка большого массива информации. Мы с радостью поделимся своим опытом и переймем лучшие практики», — отметил губернатор.



В рамках круглого стола доктор технических наук Центра инноваций Нижней Саксонии Йохен Зелле выступил с докладом об экономическом развитии малого и среднего бизнеса в рамках «smart production» («Кооперационная инициатива Индустрия 4.0»).



В своем выступлении президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал о наработках компании по направлениям «Умный город» и «Интернет вещей». Как отметил Андрей Кузяев, в Санкт-Петербурге и Москве «ЭР-Телеком» реализовал городские проекты: в центральных районах компания запустила крупнейшие wi-fi-сети, позволяющие жителям и гостям бесплатно подключаться к Интернету. «Мы адаптировали опыт Нью-Йорка, где по всему городу установлены стелы, обеспечивающие бесплатный доступ в интернет со скоростью до 500 Мбит/сек. Подобные конструкции теперь установлены в двух крупнейших городах России. Эти стелы – важные составляющие инфраструктуры города. С их помощью обеспечивается безопасность жителей, реализуются социальные проекты, рекламируются услуги и многое другое», — пояснил Андрей Кузяев. Также президент «ЭР-Телеком Холдинг» рассказал о разработках компании в направлении «Интернета вещей». По его словам, сейчас роль производителей оборудования значительно расширилась. Они не только производят и продают, но и заинтересованы в анализе того, как их оборудование используется. Эту информацию можно получить с помощью установки на комплектующие специальных чипов, которые будут передавать всю информацию производителю.



Помимо участия в кругом столе по вопросам цифровизации, бизнес-миссия посетила Академию технологий Дойче Мессе. Там представителям пермского бизнеса презентовали робота для промышленной индустрии, который способен копировать предметы с помощью сканнера и 3D-технологий. А доктор Инновационного центра Нижней Саксонии Йохан Зелле поделился опытом поддержки инновационных малых и средних предприятий. Сейчас в Нижней Саксонии ведется работа по привлечению малых и средних научных компаний к исследовательской деятельности.



Напомним, первая бизнес-миссия делегации Пермского края состоялась в январе текущего года в ОАЭ. Цель очередной бизнес-миссии – представить потенциал Пермского края по направлению «Цифровая экономика». Поэтому в составе пермской делегации – представители IT-компаний региона, в том числе союз «Пермская торгово-промышленная компания», ПАО «ЭР-Телеком Холдинг», Группа компаний «ПЦБК», кластер «Фотоника», Группа компаний ITPS IT Professional Solutions, Группа компаний «Спутник». Также в состав делегации вошли представители пермских университетов.