В честь 300-летия российской полиции состоялось торжественное построение личного состава прикамской полиции

17:36 | 5.06.2018

На площади перед зданием пермского городского дворца культуры им. А.Г. Солдатова состоялось торжественное построение личного состава гарнизона Управления МВД России по г. Перми, посвященное 300-летию российской полиции.



Со словами поздравлений к полицейским обратились врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Алексей Овсянников и министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.



Мероприятие началось с торжественного выноса знамени ГУ МВД России по Пермскому краю.



Алексей Овсянников, обращаясь к стражам порядка, отметил их профессионализм и поблагодарил за то, что они ежедневно с полной самоотдачей выполняют поставленные задачи, направленные на обеспечение безопасности в регионе. Он пожелал полицейским крепкого здоровья, успехов и благополучия в семьях.



Андрей Ковтун также выразил слова благодарности полицейским от правительства Пермского края. Андрей Викторович подчеркнул, что прикамские стражи порядка не жалея сил с честью выполняют свой долг перед государством и обществом. Он поздравил сотрудников органов внутренних дел и ветеранов с праздником и пожелал им карьерного роста, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.



В ходе мероприятия состоялась церемония вручения ведомственных наград и благодарственных писем лучшим сотрудникам полиции региона за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.



По окончании торжественного построения личный состав заступил на службу по обеспечению общественного порядка на подведомственной территории.