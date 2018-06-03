Энергетики «Т Плюс» в Перми напомнили детям о соблюдении осторожности вблизи теплосетевых объектов

17:24 | 5.06.2018

В Пермском филиале «Т Плюс» в рамках традиционной акции «Безопасность тепла» прошли информационные уроки для юных пермяков.



Со стартом летних ремонтов в Пермском филиале «Т Плюс» обращают внимание жителей на необходимость проявлять повышенное внимание и соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов ЖКХ. В рамках просветительской акции «Безопасность тепла» энергетики провели серию информационных уроков для самых юных потребителей – детей младшего дошкольного возраста.



Лозунгом акции стал призыв «Береги свою жизнь и здоровье!», так как вся теплоснабжающая инфраструктура находится в городских зонах, и от внимательности ребят зависит их жизнь и безопасность. Энергетики рассказали, почему нельзя залезать на тепломагистрали, крутить задвижки и наступать на люки тепловых камер. Все потенциально опасные случаи были продемонстрированы в игровой форме – для лучшего восприятия.



По завершении обучающего урока все участники получили памятные сувениры – брелоки и карандаши-линейки, где продублирована информация о том, как себя вести вблизи объектов ЖКХ и куда звонить в случае экстренной ситуации.



Со стартом ремонтных работ и началом летних школьных каникул особенно важно напомнить о правилах, которые нужно соблюдать при нахождении возле объектов теплосетевой инфраструктуры, считает главный инженер – технический руководитель ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко. «Родителям стоит еще раз объяснить детям – нельзя играть вблизи люков тепловых камер! Также крайне опасно подходить к краю места раскопок, перелезать за ограждение, кататься на велосипедах в местах проведения ремонтов».



Взрослым при обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия необходимо немедленно сообщить о случившемся в аварийно-диспетчерские службы по месту жительства. В Перми это можно сделать по номеру Центральной диспетчерской службы ООО «ПСК»: 281-72-99.