Более трех тысяч жителей края посетили фестиваль «Прикамские вечера»

16:00 | 5.06.2018

В Перми прошел заключительный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением знаменитого дирижера Владимира Федосеева. В понедельник, 4 июня, прославленный коллектив выступил на сцене Пермского академического театра оперы и балета.



В исполнении известных солистов Василия Ладюка (баритон), Вероники Джиоевой (сопрано), Алексея Татаринцева (тенор), Николая Диденко (бас) и оркестра прозвучали шедевры мировой оперы: арии из «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Любовного напитка», «Трубадура», «Риголетто», «Ромео и Джульетты» и других произведений. Каждое исполнение сопровождалось бурными и продолжительными аплодисментами переполненного зала.



Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева в рамках фестиваля «Прикамские вечера» дал в Перми три концерта. На первом из них с участием заслуженного артиста России пианиста Андрея Писарева прозвучали произведения Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. Пришедшие на второй концерт услышали популярные русские и советские песни Давида Тухманова, Александра Пахмутовой, Муслима Магомаева и других авторов в исполнении Василия Ладюка и Алексея Татаринцева. Сюрпризом для слушателей стал гимн Пермского края, исполненный солистами.



Концерты Большого симфонического оркестра в эти дни посетили больше трех тысяч пермяков. Еще несколько тысяч жителей региона смогли присоединиться к культурным мероприятиям с помощью онлайн-трансляций в Органном зале, на Соборной площади и на сайте Пермской краевой филармонии.



Заключительный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением знаменитого дирижёра Владимира Федосеева состоялся при поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».