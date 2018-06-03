В Прикамье ребенка изъяли у матери и отдали отцу

13:16 | 5.06.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, отдел судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам возбудил исполнительное производство об изъятии несовершеннолетнего ребенка у матери и передаче родному отцу.



38-летний житель Прикамья несколько лет назад разошелся с женой. Бывшие супруги по обоюдному согласию решили, что девочка будет жить с отцом, а к матери приезжать по праздникам. Мать создала новую семью, особо не интересовалась судьбой дочери и не помогала ей материально. Тем не менее мужчина старался сохранить связь между ними и не препятствовал редким встречам.



8 марта он приехал за дочерью, чтобы в очередной раз забрать ее из гостей. Однако бывшая жена не пустила его на порог, отказалась возвращать дочь и игнорировала все его уговоры. Отец понял, что мирно договориться не получится, и направил заявление о рассмотрении вопроса об определении места жительства дочери с ним.



Сотрудники отдела по Гайнскому району Территориального управления министерства социального развития Пермского края по КПО, исполняющие функции по опеке и попечительству над несовершеннолетними на территории Гайнского района, проверили жилищно-бытовые условия отца ребенка, узнали об их взаимоотношениях, пообщались с работниками детсада, соседями, коллегами. Выяснилось, что родитель имеет отличные условия, удовлетворяющие потребностям ребенка, с дочерью находится в доверительных отношениях и в целом характеризуется положительно. Девочка, проживая с отцом и бабушкой, окружена заботой и любовью.



С другой стороны, за время проживания с матерью ребенок не ходил в детсад, жил в беспорядке, без места для учебы и игр. Даже еды на всех восьмерых членов семьи не хватало. Многодетная мать пренебрегает родительскими обязанностями, зато имеет постоянный доход благодаря своим детям: на четверых получает алименты, на второго ребенка и последующих детей — государственное пособие, а также ежемесячную денежную выплату на учащегося из многодетной семьи и единое пособие.



Заключение передали в Гайнский районный суд, который обязал 36-летнюю даму передать дочку экс-супругу.

Получив исполнительный документ, судебные приставы отправились к должнице. Женщина пустила служителей закона в квартиру, где ей передали документ о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили об ответственности в случае игнорирования судебного решения. Мать не стала чинить препятствий, и девочку передали отцу и бабушке.