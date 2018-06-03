Пермь: новости дня
12:45 | 5.06.2018
В Ганновере почтили память павших советских военнопленных
Участники ритуала почтили память павших советских военнопленных минутой молчания.
Отметим, захоронение военнопленных, в числе которых граждане СССР (154 человека из 386), находится в центре Ганновера и известно как «русское кладбище». Здесь покоятся также граждане Бельгии, Франции, Греции, Голландии, Италии, Югославии, Латвии и Польши.
Захороненные на территории мемориала были расстреляны на кладбище Зеельхорст за несколько дней до освобождения американскими войсками Ганновера 10 апреля 1945 года.
Массовые захоронения на кладбище Зеельхорст были обнаружены британскими союзническими войсками 28 апреля 1945 года. По приказу английского военного коменданта Ганновера останки погибших были эксгумированы, с почестями перенесены на северный берег озера Машзее и похоронены в отдельных могилах на заранее подготовленном для этого месте, которое теперь и является мемориалом. Уход за ним осуществляют городские власти и местный профсоюз металлургов.
© «Вечерние Ведомости»
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