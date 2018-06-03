В Ганновере почтили память павших советских военнопленных

12:45 | 5.06.2018

В понедельник, 4 июня, в Ганновере состоялся торжественный ритуал возложения венка и цветов к монументу «В память о павших советских военнопленных». В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, а также генеральный консул Российской Федерации в Гамбурге Иван Хотулев и члены официальной и бизнес-делегации Пермского края.



Участники ритуала почтили память павших советских военнопленных минутой молчания.



Отметим, захоронение военнопленных, в числе которых граждане СССР (154 человека из 386), находится в центре Ганновера и известно как «русское кладбище». Здесь покоятся также граждане Бельгии, Франции, Греции, Голландии, Италии, Югославии, Латвии и Польши.



Захороненные на территории мемориала были расстреляны на кладбище Зеельхорст за несколько дней до освобождения американскими войсками Ганновера 10 апреля 1945 года.



Массовые захоронения на кладбище Зеельхорст были обнаружены британскими союзническими войсками 28 апреля 1945 года. По приказу английского военного коменданта Ганновера останки погибших были эксгумированы, с почестями перенесены на северный берег озера Машзее и похоронены в отдельных могилах на заранее подготовленном для этого месте, которое теперь и является мемориалом. Уход за ним осуществляют городские власти и местный профсоюз металлургов.