Пермский край готов перенять опыт ганноверского Института лазерного центра

10:45 | 5.06.2018

В понедельник, 4 июня, пермская бизнес-миссия в Ганновере во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым посетила Институт Лазерного центра и Центр производственных технологий Ганновера.



В рамках визита участникам представили актуальные направления деятельности центров. Так, в Институте Лазерного центра Ганновера участникам бизнес-миссии презентовали работу лабораторий и научно-исследовательских площадок. Представители Прикамья ознакомились с использованием лазерных технологий при производстве легких конструкций (технологической цепочкой аддитивного производства), с производством оптоволокна и технологией покрытия волокна высокотехнологичными материалами.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям «фотоника», «зеленые технологии», автоматизированному производству и «Индустрии 4.0», инженерии в медицине, а также по вопросам технологических разработок для авиационно-космической промышленности.



В частности, в Институте Лазерного цента Ганновера представителям пермского бизнеса показали оборудование для производства оптоволоконных компонентов. Председатель научного правления Института Лазерного центра Ганновера профессор Людгер Овермайер во время экскурсии по институту отметил, что сейчас ученые разрабатывают оптоволокно для космоса: «Мы пытаемся создать волокно, которое можно использовать в космической промышленности. Лазер дает нам возможность самостоятельно работать в области оптического волокна».



Во время экскурсии стороны обсудили возможности применения технологий Института в Пермском крае.



Отметим, цель очередной бизнес-миссии — представить потенциал региона по направлению «цифровая экономика». Поэтому в составе пермской делегации — представители IT-компаний региона, в том числе союз «Пермская торгово-промышленная компания», ПАО «ЭР-Телеком Холдинг», Группа компаний «ПЦБК», кластер «Фотоника», Группа компаний ITPS IT ProfessionalSolutions, Группа компаний «Спутник». Также в состав делегации вошли представители пермских университетов.