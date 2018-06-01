Специалистами «Выездной поликлиники» в Усолье проведено 170 приемов

18:18 | 4.06.2018

В субботу, 2 июня, специалисты краевой больницы им. Вагнера из г. Березники провели прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) с. Романово Усольского района. В состав выездной бригады врачей вошли кардиохирург, невролог, дерматолог, гинеколог и эндокринолог. Кроме того, доктора привезли с собой аппарат УЗИ и оборудование, на котором можно было сделать фиброгастроскопию.



В ходе выезда специалистами было проведено 170 приемов, 4 человека были госпитализированы в стационар отделения кардиологии краевой больницы им. Вагнера г. Березники, 1 человеку было рекомендовано установить кардиостимулятор. Еще к 1 пациенту врач-невролог выезжал на осмотр прямо на дом. Врачи принимали жителей с. Романово до последнего пациента.



По словам заведующей Романовским ФАПом Лидии Нурисламовой, медучреждение обслуживает население в радиусе 50 км. На этом расстоянии расположено 12 населенных пунктов.



Как ранее отмечал губернатор Пермского края Максим Решетников, увеличение доступности здравоохранения во всех населенных пунктах региона — это залог повышения качества жизни жителей Прикамья. Поэтому по данному направлению проводится системная работа, включающая в себя объединение межрайонных больниц, и реализуется проект «Выездная поликлиника».



Проект «Выездная поликлиника» уже доказал свою эффективность. За 2017 год в общей сложности врачи провели около 27 тысяч консультаций. К 2019 году их число планируется увеличить в 2 раза. В этом году «Выездная поликлиника» Березниковской краевой больницы посетит еще несколько территорий. Так, через месяц пациентов будут ждать на приеме в поселке Орел, в местный ФАП доставят и пациентов из близлежащих деревень.



Важно отметить, что краевая больница им. Вагнера появилась после объединения медучреждений Березников и Усолья. Благодаря этому жители сел и деревень Усольского района могут получать помощь специалистов узкого профиля по месту проживания. «Пациентам не надо ездить в краевые центры или даже в Березники. Мы здесь, на месте, способны поставить диагноз и сразу начать лечение и тем самым ускорить выздоровление пациента», — отметил значимость объединения медучреждений главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Е.А. Вагнера» г. Березники Михаил Суханов.



За период 2018–2019 гг. бюджетом Пермского края запланировано строительство еще 66 фельдшерско-акушерских пунктов.