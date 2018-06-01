Авторами арт-объектов на набережной Камы станут пермские школьники

18:11 | 4.06.2018

Дирекция муниципального учреждения «ПермьПарк» поддержала победителя XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Вскоре на набережной Камы появятся арт-объекты, авторами которых станут пермские школьники.



К формированию комфортной городской среды подключилась молодежь города. Своими идеями уже поделились ученики нескольких школ.



В апреле на базе образовательного учреждения «Мастерград» проходил первый архитектурный воркшоп для школьников «Улица Детства». Под руководством столичных и пермских специалистов ребята работали над созданием авторских проектов для пермской набережной. В начале мая к ним присоединились студенты Пермского строительного колледжа. По итогам архитектурного интенсива к защите были представлены десять проектов. Такой необычный подарок приурочен к 295-летию города и готовится совместно с авторами всероссийского проекта «Улица Детства».



Отметим, проект «Улица Детства» стал победителем XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» и получил бюджетные средства на реализацию.



— «Улица Детства» — всероссийский проект, направленный на вовлечение молодежи в благоустройство родного города. Его цель в Перми — создание творческого пространства для детей на городской набережной, где этим летом появятся арт-объекты, связанные с историей и культурой Перми и Пермского края, — отмечает руководитель пермской региональной общественной организации по развитию социокультурных проектов Валерия Асафова.



Реализацию проекта поддержали муниципальное учреждение «ПермьПарк» и Пермский краеведческий музей. Напомним, именно дирекция «ПермьПарк» успешно управляет местами массового отдыха в нашем городе.



— Мы всегда открыты к сотрудничеству, особенно в вопросах благоустройства и наполнения общественных пространств. Городская набережная — уникальное место, где воплощаются самые смелые проекты. Арт-объекты «Улицы Детства» интересны не только формами, но и смысловыми нагрузками, — отметила директор «ПермьПарк» Анастасия Ефремова.



Творения молодых архитекторов пермяки и гости города увидят в июле в рамках летнего проекта «Выходные на набережной».