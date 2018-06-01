В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение

17:28 | 4.06.2018

Сегодня, 4 июня, жителей Пермского края ждут дожди и грозы, юго-западный ветер с порывами до 22 м/с.



Краевое МЧС рекомендует прикамцам по возможности отложить поездки и прогулки, закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома, а на улице — держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.