В Прикамье опечатано заведение общепита

17:09 | 4.06.2018

Судебные приставы в рамках обеспечительных мер приостановили деятельность заведения общественного питания в с. Карагай по ул. Ленина, 1, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам на принудительное исполнение поступило подлежащее немедленному исполнению определение суда в отношении владелицы заведения.



Кафе «Карагай» - это небольшое здание рядом с дорогой. Заведение круглосуточное, сюда заходят перекусить проезжающие мимо водители и местные жители. Посетителям предлагают горячие и холодные блюда, напитки и товары в упаковке. Проверка показала, что нормы хранения пищевых продуктов и их обработки нарушены. Такое безответственное отношение к покупателям может привести к тяжким последствиям, поэтому в интересах потребителей прокурор Карагайского района обратился в суд с иском о приостановлении деятельности кафетерия до устранения всех нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд учел степень угрозы для жизни и здоровья населения и удовлетворил исковые требования. Было вынесено решение приостановить эксплуатацию здания до рассмотрения дела по существу.



Судебный пристав-исполнитель известил должницу о возбуждении исполнительного производства, составил акт об административном приостановлении деятельности, а также предупредил об ответственности за неисполнение решения суда. Хозяйка кафе не стала препятствовать служителям закона и освободила помещение от посетителей и товара. Заведение опечатали.



В течение всего срока административного наказания судебные приставы будут контролировать надлежащее исполнение решения суда.