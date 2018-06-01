В Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

15:25 | 4.06.2018

На вопросы пермяков ответят представители прокуратуры Перми, Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и администрации города.



В среду, 6 июня, с 12:00 до 13:00 в call-центре Перми пройдет прямая линия по вопросам эксплуатации и содержания общедомового имущества многоквартирных домов, ответственности организаций за некачественное содержание и обслуживание домов. Звонков будут ждать по телефону 2-059-059.