Стартовали мастер-классы для участников карнавала «Пермское яркое»

14:58 | 4.06.2018

Все желающие могут принять участие в мастер-классах по созданию звезд и стать частью колонны «Пермь чудесная», главная цель которой — помочь детям с опасными заболеваниями.



12 июня одной из главных колонн в карнавальном шествии «Пермское яркое» станет «Пермь чудесная». Она объединит пермяков, способных на чудеса. Колонну «Пермь чудесная» вместе с горожанами готовит фонд «Дедморозим».



Мастер-классы по изготовлению звезд и подготовке к шествию уже начались. Присоединиться к ним и стать частью «Перми чудесной» может каждый: для этого нужно только подать заявку на сайте запустизвезду.рф. Можно присоединиться к шествию и получить уже готовую звезду либо смастерить собственную вместе с декораторами бюро фантастических исследований. Кроме того, звезду можно запустить из любой точки земного шара — прямо на сайте запустизвезду.рф. К колонне «Пермь чудесная» могут присоединяться и целые предприятия. Узнать, как устроить запуск звезд всей компанией, можно по телефону горячей линии «Дедморозим»: 270-08-70.



Впервые в шествии примут участие дети на инвалидных колясках. Декораторы из бюро фантастических исследований — главные оформители колонны — превратят инвалидные коляски детей в космолеты. За детьми на космолетах участники понесут звезды. Вся колонна будет оформлена в бордово-золотых цветах.



Напомним, праздничные мероприятия пройдут в концепции «Пермь. Без пяти — триста». Одним из главных событий станет карнавальное шествие «Пермское яркое», которое в этом году состоится в вечернее время и начнется с 18:00.



Официальный хештег событий, посвященных 295-летию города: #ПЕРМЬ295. Последние новости доступны в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/perm295.