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Пермь: новости дня


14:37 | 4.06.2018

Ассоциация законодателей Поволжья соберется в Перми

В Перми соберутся спикеры законодательных органов из 14 регионов России. 7 июня на площадке Законодательного собрания Пермского края состоится очередное пленарное заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.

Ассоциация законодательных органов власти Приволжского федерального округа считается одной из самых влиятельных среди подобных региональных объединений. В ее состав входят 14 законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Координатором Ассоциации сегодня является председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Итоговые документы и решения Ассоциации законодателей рассматриваются как предложения для совершенствования федеральной правовой базы во всех сферах общества.

Традиционно заседания Ассоциации проходят раз в квартал в столице одного из регионов Приволжского округа. В Перми последнее заседание проходило в 2014 году, обсуждались вопросы регулирования трудовой миграции и опыт организации социального партнерства власти и крупного бизнеса в Пермском крае. Принципы подобного взаимодействия было предложено закрепить в проекте Федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Часть принятых решений была учтена при формировании законодательных инициатив в Государственную Думу РФ.

Основными темами обсуждения на заседании на этот раз станут вопросы кадетского образования и здравоохранения.

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, такая совместная работа законодателей имеет очень большое стратегическое значение: «Совместными усилиями с руководителями парламентов Приволжского федерального округа мы ведем работу по проведению в жизнь инициатив, которые обсуждаются на заседаниях Ассоциации, чтобы они были внесены в законодательство РФ. Многие решения находят свое отражение в федеральных законах именно потому, что они важны для наших граждан».

Отметим, Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана 14 мая 2002 года. Ассоциация создана в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ, создания единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения безопасности в Поволжье.

© «Вечерние Ведомости»

 


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