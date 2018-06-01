В «ПАРАИКаРенке» приняло участие около 150 пермских дошкольников с ограниченными возможностями здоровья

12:53 | 4.06.2018

В субботу, 2 июня, в детском саду «Легополис» г. Перми состоялась церемония награждения призеров краевого конкурса «ПАРАИКаРенок» для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Мероприятие дает возможность показать, насколько ребята научились конструировать роботов, а педагоги — осваивать робототехнику.



Пермский край стал первым регионом в стране, где проводится конкурс этой направленности среди особенных дошкольников. В этом году дети из 92 детских садов Пермского края, а это порядка 150 человек, смогли принять в нем участие и представить видеофильмы своих творческих проектов на темы «Моя Россия. Моя семья» и «РОБО-помощники в семье».



«При помощи конструкторов, бросового материала дети создали оригинальные, приводимые в движение объекты, — рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — Чего только не придумали ребята: домашние кинотеатры с меняющейся кинолентой, миксеры для взбивания и размешивания, «умные» комнаты и кухни для дедушек и бабушек, есть даже робот, который сбивает сосульки на крышах домов, и еще очень много интересного. Радует, что в Пермском крае появляются все новые формы образования и индивидуальной поддержки, которые стирают географические границы и создают возможности для ранней социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов».



Одним из призеров стал Максим Кондратов из поселка Комсомольский Кунгурского района. Мальчику сейчас 4 года, и он впервые принял участие в краевом конкурсе.



«Максим относится к категории детей-инвалидов из-за отсутствия обеих кистей рук, но это совсем не мешает ему конструировать, — рассказывает заведующая детским садом «Легополис» Татьяна Дубоенко. — На конкурс мальчик сам сделал и представил технический проект «Дом моей мечты», где воплотил самые заветные желания всей семьи о большом доме. В доме из конструктора живет робот-собачка, который охраняет его и играет с хозяевами, и робот-помощник, который ремонтирует автомобили и помогает в обслуживании дома».



Победителям «ПАРАИКаРенка» вручили подарки — новые конструкторы, которые позволят и дальше воплощать интересные детские технические идеи.



Отметим, в Прикамье регулярно проходят мероприятия разной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Так, 1 июня состоялся очередной этап Фестиваля спорта для детей-инвалидов, где ребята с ограниченными возможностями здоровья посоревновались в спортивных и творческих дисциплинах. Участие в соревнованиях приняли почти 500 ребят со всего Пермского края.