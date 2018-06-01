В Пермь придет краткосрочное потепление

12:45 | 4.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 14 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 4 июня, в Перми будет до 15 °C, возможны дожди.



Завтра наступит резкое потепление. Воздух прогреется до 25 °C, к вечеру вероятны сильные грозы. В среду, 6 июня, теплый фронт сменится холодным, возможны дожди. Затем окончательно установится прохладная погода с осадками: в четверг столбик термометра покажет 14 °C, в пятницу — 16 °C, в субботу — 14 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, погода не изменится.