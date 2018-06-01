Светлана Высокова одержала победу в предварительном голосовании

18:17 | 3.06.2018

Из муниципалитетов Прикамья начинают поступать первые итоги предварительного голосования, которое проходит сегодня, 3 июня. На предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Краснокамскую городскую думу по округу №5 победила Светлана Высокова.



Призер Олимпийских игр Светлана Высокова задала высокую планку. Ближайшего конкурента она опередила по количеству набранных голосов более чем в три раза.