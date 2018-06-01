Строительство нового фонтана на пермской эспланаде идет по графику

14:45 | 3.06.2018

Фонтан на эспланаде строится по графику. Уже произведено устройство цементных колонн и бетонирование наружных стен чаши будущего фонтана.



Строительство нового фонтана в 68-м квартале эспланады идет строго по графику, об этом на совещании в правительстве Пермского края доложил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.



Анатолий Дашкевич доложил губернатору Максиму Решетникову и главе Перми Дмитрию Самойлову, что на данный момент разработан котлован под строение чаши фонтана, обустроено 55 цементных колонн, произведено армирование и бетонирование фундаментной плиты, бетонирование наружных стен чаши фонтана. Работы выполняются строго по графику. Пробный запуск фонтана планируется осуществить уже осенью этого года. А благоустроить прилегающую к фонтану территорию квартала и официально запустить фонтан планируется к 12 июня 2019 года.



Напомним, новый фонтан на эспланаде будет представлять плоскостное сооружение 25 на 40 метров с водным экраном и проектором, все оборудование и технологическая часть будут под землей. В нем будут около 10 типов форсунок, которые позволят выдавать струи разного вида — вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и другие. Для различных спецэффектов будут созданы «водный экран» и система лазерных лучей. Система акустики позволит слышать музыку не только около фонтана, но и на сиденьях будущего амфитеатра. Отмечается, что это будет первый такой многофункциональный объект в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на эспланаде.



Жители Перми могут принять личное участие в процессе обновления пермской эспланады. Для этого по поручению губернатора Пермского края на интерактивном портале «Управляем вместе» открыто голосование за варианты оформления общественного пространства.



Пермяки могут выбрать элементы благоустройства, в частности внешний вид уличной мебели, осветительных приборов, скамеек, качелей, варианты озеленения. Также жители краевой столицы сами решат, нужна ли на эспланаде детская площадка. Проголосовать можно до середины июня по ссылке: permkrai.ru/program/votings?group_id=82.