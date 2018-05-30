Проекты Пермского края получат почти 61 млн рублей из Фонда президентских грантов

17:55 | 1.06.2018

Сегодня, 1 июня, опубликованы результаты первого конкурса 2018 года на соискание поддержки от Фонда президентских грантов. Всего поддержку получил 1551 проект, 37 из них — от Пермского края. Общая сумма поддержки составит 60,71 млн рублей.



Среди победителей — проект «Больше жизни» некоммерческого благотворительного фонда помощи детям «Дедморозим», проект «Гражданские сезоны «Пермские дни памяти» общественной организации «Пермское краевое отделение Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», проект «Знакомьтесь, я Робот!» благотворительного фонда «ПАРМА», проект «Дом для семьи» пермской региональной общественной организации «Территория семьи» и другие. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.



Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9175 проектов. Эксперты оценили 8353 проекта. Остальные были отклонены в связи с несоблюдением условий конкурса.



Самыми популярными направлениями первого конкурса стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (15,8%); проекты в области науки, образования, просвещения (13,7%); социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (12,4%).



Прием заявок на второй конкурс 2018 года стартует 16 июля.



Напомним, в прошлом году по итогам второго конкурса поддержку Фонда получили 29 прикамских некоммерческих организаций. Сумма поддержки составила 34,6 млн рублей.