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17:48 | 1.06.2018
В Приволжском федеральном округе будет создан Учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец»
31 мая в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о взаимодействии по созданию Учебного центра патриотического воспитания ПФО «Гвардеец».
На базе Учебного центра планируется проведение окружных финалов оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», «Зарницы Поволжья», слета поисковых отрядов «Никто не забыт», в которых традиционно успешно участвуют команды Пермского края, а также патриотических лагерей и сборов для спортивных школ и секций, в которых предусмотрена программа дополнительного образования (робототехника, радиоэлектроника, армейский рукопашный бой, кроссфит, а также экскурсионно-познавательный туризм и др.).
Таким образом, на окружном уровне будут реализованы государственная программа патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы и положения совместного приказа Минобороны России и Минобрнауки России №96/134 от 24 февраля 2010 года по проведению пятидневных учебных сборов допризывной молодежи, которая включает занятия по огневой, тактической, строевой и физической подготовке, основам безопасности, радиационно-химической и биологической защите.
На встрече с журналистами полпред президента России Михаил Бабич отметил в целом высокую значимость и эффективность реализации проекта по созданию Учебного центра патриотического воспитания ПФО.
«Если помните, в прошлом году мы собирались в Перми, на базе Пермского кадетского корпуса ПФО вместе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой провели всероссийское совещание по кадетскому образованию. Мы договорились о том, что и уроки начальной военной подготовки, и учебно-методические сборы, которые определены совместным приказом Минобороны и Минобрнауки, должны будут проходить в части учебной программы для десятиклассников и второкурсников средних специальных учебных заведений. Договориться договорились, но потом проанализировали, а как это сегодня происходит в регионах, так называемые 5-дневные сборы, где ребята должны проходить основы начальной военной подготовки.
Выяснились такие неприятные вещи: допустим, финансирование такого рода мероприятий в регионах, вот даже Приволжского федерального округа, разница от шести рублей до полутора тысяч рублей в сутки на одного обучаемого. Ровно таким же образом организована материально-техническая база. Где-то хотя бы на один день ребята выезжают в воинскую часть, а где-то делают это возле школы.
Поэтому первая задача – создать учебно-материальную базу для прохождения 5-дневных обязательных сборов учащихся средних учебных заведений и общеобразовательных школ. Понятно, что значительная часть этих ребят будут нижегородцы. Но, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что мы будем эту материально-техническую базу предоставлять для обучаемых из других регионов ПФО. И потом эту модель будем дальше тиражировать в другие регионы и создавать аналогичные центры.
Вторая задача. За последние шесть лет мы достаточно серьезно продвинулись в реализации таких военно-патриотических проектов, как оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», слет поисковых отрядов «Никто не забыт». И вот хотим, чтобы финальная часть этих мероприятий, учебные сборы и, соответственно, сами финалы проходили на базе этого Учебного центра.
И еще одно важное направление, которое мы развиваем совместно с ДОСААФ России и всячески поддерживаем, – развитие военно-технических видов спорта (прыжки с парашютом, авиамоделирование, радиодело). Данная инфраструктура будет использоваться как для Приволжского федерального округа, так и уже на федеральном уровне для проведения соревнований любой категории сложности», – сказал полпред.
Новый Учебный центр будет использовать инфраструктуру Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф., в первую очередь плоскостные спортивные сооружения и объекты профильной подготовки кадетов для воздушно-десантной подготовки. Также планируется задействовать материально-техническую базу двух аэроклубов и одного аэродрома ДОСААФ. Функционировать центр будет круглогодично.
Данное соглашение – далеко не первый опыт успешного взаимодействия аппарата полпредства с силовыми структурами в вопросах патриотического воспитания молодежи. Напомним, 8 апреля 2018 года в с. Усть-Качка Пермского края полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генералом армии Виктором Золотовым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым торжественно подписали трехстороннее соглашение между аппаратом полномочного представителя, Росгвардией и правительством Пермского края по оказанию шефской помощи ГАОУ «Пермский кадетский корпус».
«С этого момента войска национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком подготовки ребят, прежде всего для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, профессионально несколько лет готовились и были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации», - отметил важность подписания трехстороннего соглашения Михаил Бабич.
© «Вечерние Ведомости»
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